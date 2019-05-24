Общая протяжённость маршрута составит 9 километров
Второй иркутский велопарад пройдёт в воскресенье, 26 мая. Он стартует утром. Мероприятие состоится в единый день велопарадов в России, утверждённый министерством транспорта.
Маршрут велопарада в Иркутске разработан для удобства максимального количества участников разных возрастов и уровня физической подготовки. Основная часть маршрута пройдёт по центральным улицам города. В связи с этим с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по бульвару Гагарина от спортивного клуба «Весна» до пересечения с улицей Российская, на улице Карла Маркса – от бульвара Гагарина до улицы 5-ой Армии, на улице 5-ой Армии – от улицы Карла Маркса до улицы Российской и на улице Российской – от улицы 5-ой Армии до бульвара Гагарина.
Общая протяжённость маршрута составит 9 километров. Участников будет сопровождать группа волонтёров, которые будут следить за темпом колонны и помогать организованно пройти всю дистанцию. Скорость движения составит примерно 13-15 км/ч.
Принять участие в велопараде может любой желающий на велосипеде, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
По Иркутску пройдёт второй велопарад
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