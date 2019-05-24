24 Мая

23 Мая

Популярное

По Иркутску пройдёт второй велопарад

По Иркутску пройдёт второй велопарад
Общество,  Фото:pixabay.com
Общая протяжённость маршрута составит 9 километров

Второй иркутский велопарад пройдёт в воскресенье, 26 мая. Он стартует утром. Мероприятие состоится в единый день велопарадов в России, утверждённый министерством транспорта.

Маршрут велопарада в Иркутске разработан для удобства максимального количества участников разных возрастов и уровня физической подготовки. Основная часть маршрута пройдёт по центральным улицам города. В связи с этим с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение транспорта по бульвару Гагарина от спортивного клуба «Весна» до пересечения с улицей Российская, на улице Карла Маркса – от бульвара Гагарина до улицы 5-ой Армии, на улице 5-ой Армии – от улицы Карла Маркса до улицы Российской и на улице Российской – от улицы 5-ой Армии до бульвара Гагарина.

Общая протяжённость маршрута составит 9 километров. Участников будет сопровождать группа волонтёров, которые будут следить за темпом колонны и помогать организованно пройти всю дистанцию. Скорость движения составит примерно 13-15 км/ч.

Принять участие в велопараде может любой желающий на велосипеде, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
велопробег велосипеды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии закроют переезд в Селенгинске
В Бурятии закроют переезд в Селенгинске
Общество, 24.05.2019
Движение через железнодорожный переезд будет ограничено 27 мая
По Иркутску пройдёт второй велопарад
По Иркутску пройдёт второй велопарад
Общество, 24.05.2019
Общая протяжённость маршрута составит 9 километров
В Улан-Удэ презентовали книгу о Герое СССР Борисе Быстрых
В Улан-Удэ презентовали книгу о Герое СССР Борисе Быстрых
Общество, 24.05.2019
Книга авторов Сергея Басаева и Марины Мелешевич стала четвёртой из книжной серии «Герои Советского Союза»
В Иркутске состоится концерт для будущих мам
В Иркутске состоится концерт для будущих мам
Общество, 24.05.2019
Вход для будущих мам свободный
Фильм про Хамбо Ламу Этигэлова получил приз в Каннах
Фильм про Хамбо Ламу Этигэлова получил приз в Каннах
Общество, 24.05.2019
Картина получила премию за инициативу во имя мира
По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы
По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы
Общество, 24.05.2019
Горожане отпускают шутки насчёт стада коров на Бабушкина
В Бурятии дети посеяли семена
В Бурятии дети посеяли семена
Общество, 24.05.2019
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии встретились с самыми маленькими учащимися специальной коррекционной общеобразовательной школы интерната № 2
День славянской письменности и культуры отметят в Улан-Удэ
День славянской письменности и культуры отметят в Улан-Удэ
Общество, 24.05.2019
Праздник состоится сегодня в парке культуры и отдыха «Юбилейный»
В Бурятии беспилотники военных патрулируют леса
В Бурятии беспилотники военных патрулируют леса
Общество, 24.05.2019
Недавно сформированный расчёт артиллерийского соединения совершил первые запуски беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»  
Лингвист из США пообщался с эвенками в Улан-Удэ
Лингвист из США пообщался с эвенками в Улан-Удэ
Общество, 24.05.2019
Встреча-презентация «Эвенки – номады тайги» прошла в Улан-Удэ
В Бурятии проходят сборы с новобранцами
В Бурятии проходят сборы с новобранцами
Общество, 24.05.2019
Они осваивают первоначальные навыки по специальности отдельно от личного состава
Жители Бурятии нашли в своём огороде ревущего медвежонка
Жители Бурятии нашли в своём огороде ревущего медвежонка
Общество, 24.05.2019
Скоро косолапого незваного гостя увезут в Иркутск
Акция «Пристегнись!» прошла в Бурятии
Акция «Пристегнись!» прошла в Бурятии
Общество, 24.05.2019
В Окинском районе Бурятии юные инспекторы движения поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции «Пристегнись»
90% тренировок связистов в Бурятии получили «отлично»
90% тренировок связистов в Бурятии получили «отлично»
Общество, 24.05.2019
Более тысячи тренировок провели связисты зимой
В Улан-Удэ наградили активистов по озеленению
В Улан-Удэ наградили активистов по озеленению
Общество, 24.05.2019
Награждение состоялось сегодня на городской планёрке

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^