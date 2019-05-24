В программе скоростное и массовое прохождение, а также суточная скандинавская ходьба
В Иркутске с 23 по 25 мая проходит городской фестиваль скандинавской ходьбы «Иркутская сканди-весна – 2019». Фестиваль приурочен к Всемирному Дню скандинавской ходьбы и проходит под девизом «Ходьбе все возрасты покорны!». Торжественное открытие соревнований состоится 25 мая в 10 часов на острове Юность.
Открытое городское личное первенство проходит по следующим видам: скоростное прохождение дистанции на 5 км, суточная скандинавская ходьба, турнир по технике ходьбы, массовое прохождение дистанции 3 км, детский спринт на 200 и 400 метров. Также в программе фестиваля семинары, мастер-классы и творческие конкурсы.
В соревнованиях принимают участие любители скандинавской ходьбы, сторонники ЗОЖ, физкультуры и спорта, жители и гости Иркутска разных возрастных категорий: дети, взрослые, старшее поколение. Возрастные группы установлены для каждого вида соревнований в соответствии с условиями проведения фестиваля, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске начался фестиваль скандинавской ходьбы
Общество, Фото:
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