В Майкопе она быстрее всех проехала 25 км
Спортсменка из города Усолье-Сибирского Иркутской области Дарья Бунеева заняла первое место на первенстве России по велоспорту-шоссе в индивидуальной гонке на 25 километров среди юниорок 17-18 лет. Велогонка проходила 23 мая на объездной трассе в Майкопе, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Велогонщица преодолела дистанцию за 37 минут и 52 секунды, финишировав на 4 минуты раньше своей ближайшей соперницы из Свердловской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 мая в Майкопе Дарья Бунеева стала серебряным призёром первенства России в индивидуальной горной гонке на 10 километров среди юниорок.
Усольчанка стала лучшей в России в велогонке
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