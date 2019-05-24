В копилке спортсменов – шесть медалей соревнований
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на первенстве мира по жиму лёжа. Соревнования проходят с 18 по 25 мая в Токио в Японии, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Среди девушек в весовой категории 47 кг в жиме лёжа первое место заняла иркутянка Екатерина Володько с результатом 80 кг. Среди юниоров уроженец Бирюсинска Никита Лесковец завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 120 кг с результатом 335 кг. В третьей попытке Никита шёл на результат 352,5 кг, чтобы обыграть японца. Но, к сожалению, из-за технической ошибки вес был не засчитан.
Одно золото, два серебра и одну бронзу первенства мира завоевали иркутские спортсмены Ирина Бехтерева и Савелий Павлов среди ветеранов старше 60 лет. Они выступали в двух дисциплинах – в классическом жиме лёжа и в жиме лёжа.
В классическом жиме Ирина Бехтерева заняла первое место в весовой категории 47 кг, показав результат 50 кг. В жиме лёжа она стала второй с результатом 57,5 кг.
Савелий Павлов, выступающий в весовой категории 59 кг, в классическом жиме лёжа с результатом 107,5 кг завоевал серебряную медаль. В жиме лёжа он стал бронзовым призёром с результатом 120 кг.
Иркутские тяжелоатлеты успешно выступили на первенстве мира в Токио
Общество, Фото:
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