Национальный музей РБ стал гостем фестиваля музеев Иркутской области «Маёвка-2019»
23 мая начал работу XVII фестиваль музеев Иркутской области «Маёвка-2019». Участие в «Маёвке» принимают 6 государственных и 29 муниципальных, ведомственных и частных музеев Иркутской области. Впервые гостями фестиваля стали музейные сотрудники Красноярского краевого краеведческого музея и Национального музея республики Бурятия.
Фестиваль пройдёт в течение трёх дней в Иркутске и селе Анга Качугского района. В Год театра, объявленного в России, тему фестиваля определили как «Музей+Театр». Он открылся в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея пленарным заседанием о театрализации музейного пространства. Участники посетили выставку «Театральная палитра» в отделе истории краеведческого музея и домашний театр Волконских в Иркутском музее декабристов, увидели спектакль театра «Юность» в Усадьбе В.П. Сукачева.
Сегодня, 24 мая, гости фестиваля отправились в Качугский район. В селе Анга состоялась экскурсия по Духовно-просветительному центру имени святителя Иннокентия (Вениаминова), желающие посетили молебен в Свято-Иннокентьевской церкви, а также культурную программу в природном амфитеатре на берегу реки Анга.
В заключительный день «Маёвки», 25 мая, участники презентуют свои программы. В частности, гости из Красноярска представят демонстрацию записи спектакля «Последний поклон» по произведению Виктора Астафьева в исполнении музейно-театральной студии «Сибирячок» Красноярского краевого краеведческого музея.
Фестиваль проводится с 2002 года с целью объединения усилий музеев в распространении опыта по сохранению и изучению историко-культурного наследия, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
К Фестивалю музеев Приангарья присоединятся Бурятия и Красноярск
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