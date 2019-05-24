В Забайкалье будет разыгран Кубок министерства сельского хозяйства края
15 июня на ипподроме Читинской госконюшни состоятся конноспортивные соревнования, посвящённые празднованию Дня России, и выставка-ярмарка продукции сельских товаропроизводителей Забайкальского края.
В программе конных состязаний – 8 скачек, 6 заездов и 2 конкура. В ходе стартов будет разыгран главный приз – Кубок министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
На выставке-ярмарке посетителям будет предложена продукция предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянских хозяйств и личных подворий, изделия мастеров народных промыслов и многое другое.
Выставка-ярмарка откроется в 10 утра, спортивные соревнования начнутся в полдень. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Забайкальского края.
День России в Чите отпразднуют конными скачками
Общество, Фото:
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