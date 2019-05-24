День России в Чите отпразднуют конными скачками

В Забайкалье будет разыгран Кубок министерства сельского хозяйства края



15 июня на ипподроме Читинской госконюшни состоятся конноспортивные соревнования, посвящённые празднованию Дня России, и выставка-ярмарка продукции сельских товаропроизводителей Забайкальского края.



В программе конных состязаний – 8 скачек, 6 заездов и 2 конкура. В ходе стартов будет разыгран главный приз – Кубок министерства сельского хозяйства Забайкальского края.



На выставке-ярмарке посетителям будет предложена продукция предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянских хозяйств и личных подворий, изделия мастеров народных промыслов и многое другое.



Выставка-ярмарка откроется в 10 утра, спортивные соревнования начнутся в полдень. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Забайкальского края.

