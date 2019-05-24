В Бурятии дети посеяли семена

Сотрудники Центра защиты леса Бурятии встретились с самыми маленькими учащимися специальной коррекционной общеобразовательной школы интерната № 2



Ребятам рассказали о значении леса в жизни человека, методах сбора и хранения семян.



- Дети с интересом рассматривали семена с крылатками, шишки лесных деревьев произрастающих на территории республики. Как проверяют семена на посевные качества и зараженность болезнями и вредителями. О лесных питомниках, как высевают семена и

выращивают сеянцы. Каждый ребёнок слушал беседу внимательно, старался аккуратно, сам посеять своё первое семечко, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.



Учителя и родители благодарили сотрудников центра за предоставленную возможность детям посадить первое в их жизни дерево.





