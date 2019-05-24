Сотрудники Центра защиты леса Бурятии встретились с самыми маленькими учащимися специальной коррекционной общеобразовательной школы интерната № 2
Ребятам рассказали о значении леса в жизни человека, методах сбора и хранения семян.
- Дети с интересом рассматривали семена с крылатками, шишки лесных деревьев произрастающих на территории республики. Как проверяют семена на посевные качества и зараженность болезнями и вредителями. О лесных питомниках, как высевают семена и
выращивают сеянцы. Каждый ребёнок слушал беседу внимательно, старался аккуратно, сам посеять своё первое семечко, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
Учителя и родители благодарили сотрудников центра за предоставленную возможность детям посадить первое в их жизни дерево.
В Бурятии дети посеяли семена
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