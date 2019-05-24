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В Улан-Удэ увековечили память погибших лесников

В Улан-Удэ увековечили память погибших лесников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У здания агентства лесного хозяйства установлен памятный знак его работникам, погибшим в борьбе с лесными пожарами

23 мая в Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии состоялось открытие памятного знака работникам лесного хозяйства, погибшим в борьбе с лесными пожарами. На его создание пошли деньги от благотворительных взносов лесников и лесопользователей.

На открытие памятного знака были приглашены ветераны лесного хозяйства, руководители лесхозов, главные лесничие, родственники погибших, сотрудники государственных и коммерческих структур, взаимодействующих с ведомством. После церемонии открытия памятного знака к его основанию возложили цветы.

На сегодняшний день книга памяти работников лесного хозяйства насчитывает двадцать погибших бойцов. Всего зарегистрировано восемь случаев гибели лесников на пожарах: в 1981, 1985, 1990, 1996, 2006, 2014, 2015, 2018 годах. Посмертно медалями за отвагу на пожарах награждены одиннадцать лесников, трое награждены орденами мужества, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
 
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