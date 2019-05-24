В Бурятии беспилотники военных патрулируют леса

Недавно сформированный расчёт артиллерийского соединения совершил первые запуски беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»
Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) артиллерийского соединения в Бурятии приступили к мониторинговым полётам по поиску очагов природных пожаров.
Недавно сформированный расчёт артиллерийского соединения, который вернулся с обучения, совершил первые запуски БЛА «Орлан-10» для проведения мониторинга лесопожарной обстановки в одном из районов республики.
Ежедневно с помощью БЛА будет обследовано более 1000 квадратных километров местности. Мониторинг-полёты будут проводиться не менее 10 часов в день в наиболее пожароопасных районах, в период введённого в республике особого противопожарного режима.
Многофункциональные модели БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания.
Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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Общество, Фото:
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