В Бурятии беспилотники военных патрулируют леса

Недавно сформированный расчёт артиллерийского соединения совершил первые запуски беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»



Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) артиллерийского соединения в Бурятии приступили к мониторинговым полётам по поиску очагов природных пожаров.



Недавно сформированный расчёт артиллерийского соединения, который вернулся с обучения, совершил первые запуски БЛА «Орлан-10» для проведения мониторинга лесопожарной обстановки в одном из районов республики.



Ежедневно с помощью БЛА будет обследовано более 1000 квадратных километров местности. Мониторинг-полёты будут проводиться не менее 10 часов в день в наиболее пожароопасных районах, в период введённого в республике особого противопожарного режима.



Многофункциональные модели БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания.



Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

