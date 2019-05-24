Победу на «Победе» одержали юнармейцы Улан-Удэ

Они стали лучшими в республиканской военно-патриотической игре среди 14 команд



С 20 по 22 мая в Улан-Удэ на территории танковой бригаде прошла Республиканская военно-патриотическая игра «Победа». В ней приняло участие 14 команд с различных районов Бурятии, сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики региона.



В течение трёх дней юнармейцы соревновались в следующих конкурсных этапах: «Равнение на героев», «Ратные страницы истории», «Визитка», «Статен в строю, силен в бою», «Полоса препятствий», «Огневой рубеж», «Стрельба». Завершающим конкурсом стала «Дорога победителей», где ребята выполнили марш-бросок с преодолением препятствий. На ней школьники испытали на себе налёт авиации с воздуха, прошли зараженную местность и минное поле, метали ножи и гранаты, стреляли из пистолета, автомата и пулемёта.



По итогам соревнований первое место заняла средняя школа №8, которая поедет представлять республику на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Второе место у команды Прибайкальского района, а третьими стали ребята с Еравнинского района.

