90% тренировок связистов в Бурятии получили «отлично»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Более тысячи тренировок провели связисты зимой



Более тысячи специальных тренировок в зимнем периоде обучения провели связисты в Бурятии.



Тренировки проходили для поддержания системы связи в состоянии постоянной боевой готовности. Военные связисты широко использовали частотно-адаптивный режим, позволяющий аппаратуре автоматически улавливать помехи и самостоятельно переходить на новые частоты.



Кроме того, были отработаны задачи организации связи при управлении межвидовой группировкой войск, проведены тренировки со стационарными и полевыми узлами связи.



Интенсивность проведения тренировок позволила обеспечить постоянную готовность узлов связи к выполнению задач по предназначению и сократить время установления связи на 15%.



По итогам около 90% проведённых мероприятий оценены на «отлично», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

