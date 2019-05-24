«Хранители наследия» споют в Улан-Удэ

Хоровые коллективы ветеранов столицы Бурятии соберутся на фестиваль народного искусства



12 июня в улан-удэнском парке «Юбилейный» пройдёт Городской фестиваль народного искусства «Хранители наследия». В фестивале примут участие ветеранские хоровые коллективы. Мероприятие проводится с целью поддержки самодеятельного творчества представителей старшего поколения и создания условий для их самореализации, сообщает пресс-служба комитета культуры города Улан-Удэ.



Программа фестиваля продолжится концертом солистов городского Центра культуры и досуга. А завершится мероприятие выступлением муниципального концертного духового оркестра.



На протяжении всего дня фестиваля около сцены будут работать специалисты Республиканского Центра медицинской профилактики. Все желающие смогут пройти медицинское обследование и получить рекомендации по улучшению качества жизни.

