Награждение состоялось сегодня на городской планёрке
Сегодня, 24 мая, на городском планёрном совещании в мэрии Улан-Удэ подвели итоги масштабной акции по посадке зелёных насаждений в рамках проекта «Зелёный город».
Как сообщал «Байкал-Daily», было высажено рекордное количество саженцев – 14 тысяч. Всего к посадкам присоединились более 7 тысяч горожан.
Награды получили сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства, представители территориально-общественных самоуправлений, управляющих компаний, предприятий и учреждений города. Об этом сообщает управление по информационной политике города.
В Улан-Удэ наградили активистов по озеленению
Общество, Фото:
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