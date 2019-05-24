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«Уровень качества жизни дальневосточников должен стать выше среднероссийского»

«Уровень качества жизни дальневосточников должен стать выше среднероссийского»
Общество, 
С 30 по 31 мая в Улан-Удэ пройдёт форум «Сообщество». Темой станет «Сбережение народа. Национальные проекты: потенциал Сибири и Дальнего Востока». В преддверии мероприятия на вопросы «Байкал-Daily» ответил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точёнов

— Александр Сергеевич, какие проблемы в первую очередь призваны решить площадки форума?

— В этом году форум «Сообщество» посвящён национальным проектам, и в разных регионах повестка разная. На форум «Сообщество» соберутся общественники, представители органов власти не только федерального округа, но и соседних регионов. Там мы сверяем часы, там мы вырабатываем позиции, что и как мы должны вместе делать. Мы должны взаимодействовать с представителями власти в интересах народа, в интересах нашей страны.

— Форум, который будет проходить в Улан-Удэ, посвящён вопросам сбережения народа, а также потенциалу развития национальных проектов в Дальневосточном федеральном округе. На ваш взгляд, какова ситуация с развитием национальных проектов в Республике Бурятия? Каковы первоочередные проблемы — в различных сферах жизни — в нашем регионе?

— Должен отметить, форум не окружной, а общероссийский, и в первую очередь на нём будут представители двух федеральных округов — Сибирского и Дальневосточного. Тем более, что в своём послании президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Сибирь и Дальний Восток — это одно из самых важных направлений развития страны. В конце прошлого года президентом было дано поручение правительству России разработать национальную программу развития Дальнего Востока, причём, впервые было указано, что сделать это нужно совместно с общественностью и бизнес-сообществом, поэтому дальневосточные палаты активно включились в разработку этой нацпрограммы. И её мы также будем обсуждать на форуме «Сообщество» в Улан-Удэ.

По Бурятии острой остаётся ситуация с очередями в детские сады, хотя ещё в 2015 году предыдущее руководство республики отчиталось, что их нет. Правда, уже в следующем году она опять стала актуальной. Не так давно эта тема обсуждалась на совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева. Этот наболевший вопрос взял на себя нынешний руководитель республики, и проблема начинает решаться.

Одна из главных проблем для республики— это даже не вторая, а третья смена в школах Улан-Удэ, но сейчас запланировано выделение немалых средств, и, уверен, вопрос удастся решить.

На стадии решения ещё один наболевший вопрос для Улан-Удэ — строительство моста через реку Уда, которое будет включено в национальную программу, и будут выделены средства. Но Бурятия — это еще и сельскохозяйственный регион. Потому остро стоит вопрос развития сельских территорий.

Проблем масса, однако ни о каком национальном прорыве не может быть речи, если не включится всё общество. Общественность республики показала, что она готова работать в интересах народа, в интересах страны.

— В Республике Бурятия одним из самых острых вопросов является экологическая ситуация. Какова, на ваш взгляд, роль национальных проектов в решении этих проблем?

— Отмечу, есть отдельный нацпроект «Экология» — это очень важный момент. Но для Бурятии приоритетная задача — это, прежде всего, защита озера Байкал. Недаром глава Бурятии Алексей Цыденов курирует подгруппу «Экологическая реабилитация водных объектов» Госсовета России. Это имеет приоритетное значение для региона.

На самом деле, проблема воды во всем мире стоит очень остро. Вода — это такое же достояние, как нефть, газ и т.д. К примеру, недавно удалось приостановить строительство завода по розливу байкальской воды. И это правильно. Но ведь можно всё сделать качественно, чтобы не страдала экология, чтобы не наносить ущерба. Тогда регион получит дополнительное развитие.

Байкальская нерпа, омуль находятся под защитой. Но вдоль побережья Байкала живут люди, и там возникает масса проблем: нельзя строиться, монтировать очистные сооружения и так далее, очень много запретов. А ведь люди там жили поколениями. И эту проблему тоже нужно решать.

Лесные пожары, варварская вырубка лесов, защита биоресурсов региона — эти и другие наболевшие вопросы мы будем обсуждать и на пленарной секции, и на дискуссионных площадках форума «Сообщество».

— Есть мнение, что сегодня сложно говорить о прогрессивном обществе. Масштабному улучшению качества жизни населения препятствует низкий уровень социального самосознания людей, проще говоря, равнодушие к другому человеку. Каким образом можно переломить ситуацию? Или современное общество уже преодолело так называемый комплекс равнодушия? Как вы считаете?

— Наверное, все не могут быть пассионариями, жизнь устроена по-другому. В ходе работы по разработке национальной программы развития Дальнего Востока в январе — феврале этого года я побывал в пяти субъектах: Бурятии, Якутии, Забайкальском и Хабаровском краях, в Амурской области, будучи постоянно на связи со всеми остальными. И я видел, как люди активно включаются в разработку национальной программы. Это не только члены общественных палат регионов и общественных советов муниципалитетов, но и большое количество активных граждан.

Среди прочего, в рамках нацпрограммы поставлена задача - достичь уровня ежегодного роста ВРП до шести процентов. Это большая экономическая задача, и решать ее нужно специалистам. Мы же, общественники, в большинстве своём простые граждане, да, эксперты в отдельных сферах, но обыватели, и для роста ВРП можем дать немного дельных предложений. Однако, программой должна быть решена и другая задача— уровень качества жизни дальневосточников должен стать выше среднероссийского. Она близка каждому жителю. И над этим готовы работать все: общественные и некоммерческие общественные организации, представители власти и бизнеса.

Сейчас ведётся активная работа по всем ключевым направлениям, и в том числе в Бурятии. Пришло время взращивать позитивные ростки, и власть должна это понимать и работать совместно с активным обществом. С людьми нужно говорить и слышать их. Должен отметить, что за время работы над нацпрограммой у меня на глазах менялось отношение руководителей регионов, должностных лиц и общественности: приходило понимание, что только сообща можно решить такие серьезные вопросы и наболевшие проблемы.

Справка:

Форум Общественной палаты России «Сообщество» начнёт работу в Улан-Удэ 30 мая с пленарного заседания, в котором примет участие глава Бурятии Алексей Цыденов. В ходе открытия будет работать выставка социально значимых проектов, реализованных в Дальневосточном федеральном округе при поддержке регионального бизнеса и грантовых программ.

После открытия участники разойдутся по рабочим площадкам, посвящённым образованию, культуре, здоровью, территориальному развитию, общественному контролю.

31 мая пройдут круглые столы, заседания секций по предпринимательству, проектные семинары, форсайт-сессии, совещания, дискуссии, профессиональные мастер-классы.

Желающим стать участниками форума необходимо заполнить заявку по ссылке: форумсообщество.рф/улан-удэ
форум "Сообщество" Общественная палата
 
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