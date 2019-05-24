В Бурятии посвятили клип призёру Олимпийских игр по борьбе

В Бурятии посвятили клип бронзовому призёру Олимпийских игр 2008 – бурятскому борцу Базару Базаргуруеву. Как сообщал «Байкал-Daily», он получил свою медаль спустя 10 лет решением Международного олимпийского комитета. В 2008 году на Играх в Пекине борец в составе сборной Кыргызстана занял пятое место, а в 2017 году МОК дисквалифицировал спортсмена из Украины Василия Федоришина за допинг. И третье место было присуждено Базару Базаргуруеву.
Идея, слова и музыка клипа принадлежат Светлане Ангаткиной – землячке Базаргуруева. Песня появилась после нахлынувших чувств, когда спустя 10 лет бурятскому борцу вручили олимпийскую медаль.
- Мы с Базаром выросли в маленькой деревне недалёко от посёлка Агинское. Меня поддержал оператор Гэсэр Раднаев и понеслась. Поездки в Агу, изучение архива, съёмка солистов… Мы должны понимать, что песня касается всех спортсменов, всех, кто каждый день борется с любыми препятствиями, ленью, усталостью и идёт только вперёд!!! – написала на своей странице в социальной сети Светлана Ангаткина.
Песню исполнили бурятские певцы Александр Малханов, Сэсэг Аюшеева, Хэшэгто Бодиев и Светлана Ангаткина. В клипе использованы фрагменты из личного архива Базара Базаргуруева. В ролике принимает участие сам герой и его родственники.
В песне восхваляется сила воли и удаль бронзового призёра Олимпийских игр. Так, в клипе звучат следующие строки:
«День за днём над ковром
Ты оттачиваешь движения
И взлетаешь орлом,
Ты борец и этим словом всё сказано,
Твой противник смесь воли и огня,
Но победа как никогда близка…»
Видеоролик за три дня просмотрели 2783 раза. Под клипом оставляют в основном положительные комментарии.
«В тебя верит тотем твой. Отличные слова», «Браво!!! Гордость нашей малой Родины!!! Браво!!! Очень проникновенная песня. Браво!!!», «Классный клип», «Аж мурашки по коже», написали пользователи YouTube.