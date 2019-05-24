В Забайкалье на входах в здания на железной дороге не было пандусов

Местный житель пожаловался в прокуратуру



Центральный суд Читы обязал ОАО «Российские железные дороги» оборудовать один из входов в здание в посёлке Забайкальск специальными приспособлениями, позволяющими маломобильным группам населения беспрепятственно попадать в помещение. С иском обратился Даурский транспортный прокурор.



С жалобами в прокуратуру обратился пенсионер, инвалид 2 группы, житель Забайкальска.



- В результате проверки установлено, что собственником здания является ОАО «РЖД» и в нарушение требований ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» оно не оборудовано пандусами и поручнями. – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Ответчик до суда установил пандус с поручнями и назначил срок сдачи-приёмки объекта. Суд установил ответчику срок для исполнения требований прокурора по данному иску в течении 2 недель с момента вступления решения суда в законную силу.



Исполнение решения суда находится на контроле транспортной прокуратуры.