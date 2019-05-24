Жители Бурятии могут купить ТВ-приставки на почте

3 июня отключается аналоговое телевещание
Жители Бурятии могут приобрести телевизионные приставки на почте. В первом квартале они поступили во все сельские отделения почтовой связи республики.
- По всей стране действует меморандум об обязательном обеспечении населения абонентским оборудованием, принимающим цифровой сигнал обязательных общедоступных телеканалов. Бурятия переходит на цифровое эфирное телевизионное вещание с июня. Приставки по цене в пределах 990 рублей (обязательное условие) можно приобрести во всех сельских отделениях почтовой связи. – сообщает пресс-служба сообщили в пресс-службе филиала ФГУП «Почта России».
С начала мая жители республики стали активнее приобретать приставки. При покупке почтовые работники предупреждают клиентов о необходимости сохранить кассовый чек на период гарантийного срока, который составляет 1 год.
Кроме того, в отделениях размещены информационные плакаты о скором отключении аналогового телевещания.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня
в Улан-Удэ прекратится аналоговое телевизионное вещание. Для того чтобы смотреть цифровое ТВ жителям нужно купить современный телевизор, либо приставку для приёма цифрового телевещания.
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3 июня отключается аналоговое телевещание
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