«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Последнего звонка в 42-й школе
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня «Последний звонок» прозвенел для 2 289 выпускников 11-х классов в Улан-Удэ. Во всех школах прошли торжественные линейки и праздничные мероприятия. К слову, и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков посетил школу №32 – ту самую, которую сам окончил в 1983 году.
Представляем вашему вниманию фоторепортаж с Последнего звонка в школе №42, которая находится на ПВЗ. Школе уже больше 80 лет, она одна из старейших в городе (самая старая – вторая школа, отпраздновала столетие в 2017 году).
Школа №42 была создана в сентябре 1936 года как железнодорожная школа. Сейчас здесь учится порядка 1,5 тысячи учеников.
Как Последний звонок праздновала одна из старейших школ Улан-Удэ: фоторепортаж
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«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с Последнего звонка в 42-й школе
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