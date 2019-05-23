В соревновании примут участие около 80 ребят, представляющих 8 команд
24 мая в 14:00 на Центральном стадионе Улан-Удэ состоится республиканский турнир по мини-футболу среди юношей 2003-2005 годов рождения.
- Уже стало традицией ежегодно в мае проводить турниры по мини-футболу, которые направлены на привлечения молодёжи к здоровому образу жизни, активным занятиям физической культурой и спортом и формирования постоянного интереса к занятиям по физической подготовке, - отметил специалист по работе с молодёжью Молодёжного центра Бурятии Баир Батуев.
В этом году в турнире примут участие около 80 ребят, которые представят 8 команд из Улан-Удэ и районов республики.
В конце игры все участники получат сертификаты участников, а команды, занявшие призовые места будут награждены медалями и ценными призами от спонсоров соревнований, сообщила пресс-служба минспорта Бурятии.
В Бурятии состоится республиканский турнир по мини-футболу
Общество, Фото:
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