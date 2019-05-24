В Бурятии температура опускалась до 0 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами кратковременные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом, днём местами грозы



Ветер переменный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13, по южной половине порывы до 17-22 м/с, пыльные бури. Температура ночью 8-13, местами 0-5 тепла, днём максимальная температура по южным и центральным районам 27-32, по остальным районам 22-27, местами 13-18 тепла.



В Улан-Удэ без осадков, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер переменный 5-10, во второй половине дня с переходом на северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Днём максимальная температура 27-29, при ветре резкое понижение до 16-18 тепла.

