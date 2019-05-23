Он состоится в конце июня
29-30 июня в селе Чикой Кяхтинского района Бурятии пройдёт фестиваль черёмухи. Об этом сообщили в туристском информационном центре Бурятии.
В рамках фестиваля будут представлены следующие площадки:
- ремёсла и сувениры;
- обучающий семинар для активистов по созданию и продвижению проектов в сфере сельского туризма;
- презентация мастерской агротуризма в Чикое;
- презентация Ассоциации сувенирщиков Бурятии;
- презентация экскурсионных программ Кяхтинского района;
- народные забавы и отдых;
- детская игровая квест- площадка;
- гастрономический сет, дегустация десерта;
- спортивные игры и состязания.
В Бурятии пройдёт фестиваль черёмухи
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