В Бурятии пройдёт фестиваль черёмухи

Он состоится в конце июня



29-30 июня в селе Чикой Кяхтинского района Бурятии пройдёт фестиваль черёмухи. Об этом сообщили в туристском информационном центре Бурятии.



В рамках фестиваля будут представлены следующие площадки:



- ремёсла и сувениры;

- обучающий семинар для активистов по созданию и продвижению проектов в сфере сельского туризма;

- презентация мастерской агротуризма в Чикое;

- презентация Ассоциации сувенирщиков Бурятии;

- презентация экскурсионных программ Кяхтинского района;

- народные забавы и отдых;

- детская игровая квест- площадка;

- гастрономический сет, дегустация десерта;

- спортивные игры и состязания.

