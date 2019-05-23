Турнир по бурятской борьбе пройдёт в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Состязания состоятся в это воскресенье



26 мая в борцовской юрте «Бүхын Үргөө» Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоится республиканский турнир по бурятской борьбе «Залуушуулай хабарай найр». На ковры выйдут молодые люди 1997 года рождения и младше.



Весовые категории: 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг (допуск + 2 кг).



Приглашаются все желающие. Взвешивание с 09.00 до 11.00, затем начнутся состязания.

