Состязания состоятся в это воскресенье
26 мая в борцовской юрте «Бүхын Үргөө» Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоится республиканский турнир по бурятской борьбе «Залуушуулай хабарай найр». На ковры выйдут молодые люди 1997 года рождения и младше.
Весовые категории: 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг (допуск + 2 кг).
Приглашаются все желающие. Взвешивание с 09.00 до 11.00, затем начнутся состязания.
Турнир по бурятской борьбе пройдёт в Улан-Удэ
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