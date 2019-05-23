В турнире примут участие 8 подростковых команд республики
24 мая в 14:00 на Центральном стадионе Республики Бурятия состоится Республиканский турнир по мини-футболу среди юношей 2003-2005 гг. По словам специалистов Молодёжного центра, проведение турниров по мини-футболу ежегодно в мае уже стало традицией.
В этом году в турнире примут участие около 80 ребят, которые представят 8 команд из города Улан-Удэ и районов республики. По окончанию соревнований все футболисты получат сертификаты участников, а команды, занявшие призовые места будут награждены медалями и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики.
В Улан-Удэ пройдёт турнир по мини-футболу среди юношей
Общество, Фото:
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