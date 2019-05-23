В Аге соберутся гармонисты и частушечники

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В июне в Агинском пройдёт фестиваль народного творчества «Играй гармонь, звени частушка!»



8 июня в посёлке Агинское фестиваль народного творчества «Играй гармонь, звени частушка!» соберёт своих поклонников в седьмой раз.



Традиционно конкурсная программа пройдёт по двум направлениям «Исполнители» и «Народное инструментальное исполнительство». Вокалисты будут соревноваться в исполнении частушек и народных песен в номинациях «Солисты», «Ансамбли малых форм» и «Вокальные коллективы (хор). Инструменталисты – в номинациях «Гармонисты, имеющие специальное образование», «Гармонисты-любители, без специального образования» и «Музыкальные ансамбли малых форм».



Торжественное открытие фестиваля начнётся парадным шествием участников фестиваля и завершится Гранд-Хороводом. Открытие и конкурсные номинации пройдут в Центральном парке. Наряду с конкурсными программами на территории парка будут развернуты тематические площадки, будут работать аттракционы и спортивные площадки по проведению народных забав, организованы точки горячего питания и продовольственная ярмарка. На базе музея Природы будет развернута фотозона. Экспозиции фестиваля покажут старинные самовары, русские концертные костюмы и реконструкции русской избы. Пройдут мастер-классы по плетению кос, росписи матрёшек, изготовлению кукол в славянском стиле и музыкальному свисту.



Также состоится конкурс на самый лучший русский национальный костюм, который пройдёт по двум номинациям «Аутентичный костюм» и «Сценический русский костюм». Защита костюма может проходить в сопровождении народной песни, частушки или запевки.



Участниками ещё одного конкурса могут стать все желающие, для участия просто надо прийти со своим самоваром. По итогам будут определены победители в трёх номинациях: самый старый самовар; самый красивый самовар и самый современный самовар. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Агинского Бурятского округа.

