В Чите пройдут вечера Панкратова-Чёрного и Добронравова

Общество, Фото: личная страница Александра Панкратова-Чёрного

Творческие встречи с артистами пройдут в рамках Забайкальского международного кинофестиваля



29 мая в читинском кинотеатре «Удокан» в рамках VIII Забайкальского международного кинофестиваля пройдёт творческая встреча с народным артистом России, кинорежиссёром, членом Союза писателей России Александром Панкратовым-Чёрным.

Артист поделится с читинскими зрителями мудростью и курьёзами, интересными историями, которые преподносила ему жизнь. В тёплой и дружеской атмосфере Александр Панкратов-Чёрный расскажет о создании художественных образов в известных фильмах – «Десять лет без права переписки», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из Джаза», «Жестокий романс», «Где находится нофелет», «Перед рассветом» и других. В этот вечер у гостей также будет возможность услышать авторские стихи артиста, вошедшие в юбилейный сборник «Хочу сказать».



31 мая, также в рамках фестиваля, в читинском Большом зале Дома Офицеров пройдёт творческий вечер народного артиста России, актёра театра и кино, любимца миллионов зрителей Фёдора Добронравова.

В живой и душевной атмосфере Добронравов поделится с читинскими зрителями своими увлекательными историями о встречах с выдающимися актёрами, режиссёрами, педагогами и друзьями. Артист также исполнит известные песни и с удовольствием ответит на вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского международного фестиваля.

