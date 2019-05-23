Танцоры из Бурятии успешно выступили в Москве

Спортсмены танцевального спорта Бурятии выступила на российском и международном турнирах в Москве



В выставочном комплексе московского парка «Сокольники» прошёл международный турнир по танцевальному спорту «Кубок ЦСКА - Вальс Победы». Этот турнир традиционно замыкает многодневный танцевальный марафон «Всемирной Танцевальной Олимпиады», включающей в себя выступления самых разных представителей танцевального искусства и спорта.



За четыре конкурсных дня на паркет вышли 3 715 пар из 67 регионов России и 13 зарубежных стран. Это абсолютный рекорд турнира.



Танцоры соревновались и в массовом спорте и в классификационных группах, и в открытых классах, всероссийских соревнованиях, а также в соревнованиях рейтинга WDSF. Очень много конкурсных групп – это безусловный плюс международного турнира по танцевальному спорту «Вальс Победы-2019», поясняют специалисты.



Оценивали турнир свыше 130 судей из 13 стран: Армении, Беларуссии, Литвы, Эстонии, Сербии, Германии, Венгрии, Италии, Молдовы, Польши, Израиля и других.



Представители танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер» Руслан Кузнецов и Алина Жалсараева (тренеры Алексей Трифонов и Николай Овчинников) из Улан-Удэ в этом турнире соревновались в европейской программе, латиноамериканской и двоеборье. Наиболее успешно пара выступила в двоеборье. В группе «Юниоры-1, С класс» Руслан и Алина среди пар своего класса показали второй результат. В других категориях ребята получили необходимые очки для повышения класса и уровня мастерства.



Также этот танцевальный дуэт выступил в российском турнире «Кубок Галант», где снова показали лучший результат в двоеборье. С 1/4 турнира спортсмены вышли в финал по трем программам: в европейской программе заняли четвёртое место, в латиноамериканской – второе, а в программе двоеборья стали победителями турнира.



В турнире принимали участие спортсмены 33 танцевально-спортивных клубов из 11 регионов России от Владивостока до Москвы, сообщили в Союзе танцевального спорта Бурятии.





