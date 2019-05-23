В горах Бурятии пройдёт беговой ультрамарафон

Sayan Ultra Trail – под таким названием стартует с 28 по 30 августа первый беговой ультрамарафон в живописных горах Окинского района Бурятии



Организаторы ожидают до ста участников-спортсменов из Иркутска и других городов нашей страны, сообщается на сайте администрации Окинского района.



- Вас ждёт большое испытание и головокружительные виды. Маршруты ультрамарафона пройдут через самые красивые места этого района: долины рек Сенца, Хадарус, несколько перевалов Восточного Саяна, Долину Вулканов, озера Терок-Нур, Хара-Нур и Тухурен Нур, источники Хойто Гол. Вы побываете в местах обитания снежного барса – одного из самых грациозных животных Сибири, – так призывают организаторы мероприятия примкнуть, пожалуй, к одному из самых экстремальных и приключенческих видов спорта. – Добраться до старта соревнований – уже целое приключение! По пути вы преодолеете сотни километров, увидите голубой Байкал, суровые трехтысячники Тункинских гольцов, высшую точку Саян – гору Мунку-Сардык, бурлящее ущелье Иркута и много других завораживающих пейзажей.



Соревнования будут проводиться по горной местности на двух дистанциях (на выбор): Ultra Trail 55 км (набор +2800м). Контрольное время: 12 часов. И Trail 33 км (набор +500м). Контрольное время: 7 часов. Зачёт индивидуальный. Зачёт среди мужчин и женщин. Также вне зачёта будет предложена дистанция в Долину Вулканов в формате спидхайкинга (горного похода в быстром темпе): Speed Hiking 35 км (набор +1600м).



Старт гонки на дистанции Trail 33 начинается с турбазы Ока (летник Шара-Тала) и пролегает через маршрут: летник Хутэл → болото → ферма Булунай → река Хадарус → развилка Хойто-гол/Чойган → финиш на источниках Хойто-Гол.



На дистанция Ultra Trail 55 старт гонки также начинается с турбазы Ока (летник Шара-Тала). Маршрут следующий: турбаза Ока → перевал Дэдэ Хутэл → вниз в сторону долины р.Жомболок → развилка перед озером Олон Нур → озеро Терок Нур → гребень между Зун и Барун Хадарусом → вершина 2540 м. → водопад → вершина 2600 м. → вид на вулкан Кропоткина → спуск к озеру Тухурен Нур → р. Барун Хадарус → перевал Черби → финиш на источниках Хойто-Гол.



Маршруты проходит на высотах 1400-2600 м. На тропе встречаются завалы деревьев, участки курумника, крутые осыпные склоны. На гребне между Зун и Барун Хадарусом может встречаться снег.





