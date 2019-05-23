Иркутск впервые стал призёром чемпионата АСБ

«Сибирские медведи» взяли бронзу Суперфинала Лиги Белова



Студенческая баскетбольная команда «Сибирские медведи» Иркутского филиала РГУФКСМиТ стала бронзовым призёром чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Матч за бронзу Суперфинала Лиги Белова – решающего этапа всероссийского плей-офф чемпионата АСБ прошёл в Казани.



Матч завершился со счётом 67:82 (22:23, 14:21, 7:15, 24:23) в пользу иркутских баскетболистов. «Сибирские медведи» превзошли команду «УрФУ-Уралмаш» в реализации дальних бросков (9/27 против 5/24) и выиграли у екатеринбургской команды в борьбе под щитами (42 подбора против 37).



«Сибирские медведи» общими усилиями сделали 24 результативные передачи и допустили всего 7 потерь. Авторами больше половины этих передач стали Максим Грудинский и Артемий Форналев (13 передач), которые ещё и преуспели в атаке, где на двоих набрали 34 очка.



Всё это позволило «Сибирским медведям» впервые в истории команды подняться на пьедестал чемпионата АСБ. «УрФУ-Уралмаш» второй год подряд в Суперфинале Лиги Белова занял четвертое место.

