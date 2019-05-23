«Сибирские медведи» взяли бронзу Суперфинала Лиги Белова
Студенческая баскетбольная команда «Сибирские медведи» Иркутского филиала РГУФКСМиТ стала бронзовым призёром чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Матч за бронзу Суперфинала Лиги Белова – решающего этапа всероссийского плей-офф чемпионата АСБ прошёл в Казани.
Матч завершился со счётом 67:82 (22:23, 14:21, 7:15, 24:23) в пользу иркутских баскетболистов. «Сибирские медведи» превзошли команду «УрФУ-Уралмаш» в реализации дальних бросков (9/27 против 5/24) и выиграли у екатеринбургской команды в борьбе под щитами (42 подбора против 37).
«Сибирские медведи» общими усилиями сделали 24 результативные передачи и допустили всего 7 потерь. Авторами больше половины этих передач стали Максим Грудинский и Артемий Форналев (13 передач), которые ещё и преуспели в атаке, где на двоих набрали 34 очка.
Всё это позволило «Сибирским медведям» впервые в истории команды подняться на пьедестал чемпионата АСБ. «УрФУ-Уралмаш» второй год подряд в Суперфинале Лиги Белова занял четвертое место.
Иркутск впервые стал призёром чемпионата АСБ
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