В Томске закончился чемпионат Сибирского федерального округа по тяжёлой атлетике
Спортсмены Иркутской области выиграли девять медалей на чемпионате Сибирского федерального округа по тяжёлой атлетике, который 19 мая завершился в Томске. В копилке атлетов Приангарья пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды.
Среди женщин в весовой категории 45 кг золотую медаль завоевала иркутянка Марина Картопольцева с результатом в сумме двоеборья 120 кг, из них в рывке её результат составил 54 кг, в толчке – 66 кг. В весовой категории 81 кг победу одержала иркутская спортсменка Юлия Иванова с результатом 187 кг, из них в рывке она показала результат 81 кг, в толчке – 106 кг. В весе 87 кг победила ещё одна иркутянка Наталья Ильина. Результат Натальи в сумме двоеборья составил 163 кг, из них в рывке – 75 кг, в толчке – 88 кг.
Бронзовыми призёрами стали иркутские тяжелоатлетки Ирина Филатова в весовой категории 59 кг и Анна Рыженкова в весе 45 кг. Ирина Филатова в сумме двоеборья подняла 128 кг, из них в рывке – 55 кг, в толчке – 73 кг. Анна Рыженкова показала результат в сумме 92 кг, из них в рывке – 40 кг, в толчке – 52 кг. По итогам соревнований в командном зачёте женская сборная Иркутской области заняла третье место.
Среди мужчин в весовой категории 81 кг победил Виктор Рожков из Саянска, результат которого в сумме двоеборья составил 307 кг, из них в рывке – 135 кг, в толчке – 172 кг. В весе 102 кг первое место занял иркутянин Лев Пигарев с результатом в сумме двоеборья 351 кг, из них в рывке он набрал 160 кг, в толчке – 191 кг.
Серебряными призёрами стали иркутянин Денис Кузьменко в весовой категории 61 кг и ангарчанин Максим Куварин в весе свыше 109 кг. Результат Дениса Кузьменко составил 236 кг, из них в рывке – 108 кг, в толчке – 128 кг. Максим Куварин показал результат в сумме двоеборья 325 кг, из них в рывке – 140 кг, в толчке – 185 кг. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Девять медалей Чемпионата выиграли иркутские тяжелоатлеты
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