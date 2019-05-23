«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника прощания со школой
Сегодня, 23 мая Улан-Удэ прозвенел «Последний звонок». Торжественные линейки состоялись во всех школах города одновременно в 11 часов.
В этом году 11-й класс закончили 2 289 юных улан-удэнцев.
В прошлые годы нарядные выпускники (девочки в школьных передниках и с бантами) устраивали массовые гуляния на площади Советов. Сегодня подобного пока не наблюдается. Вместо этого подростков организованно повезли в Ацагат.
ЕГЭ у выпускников начинается 27 мая, когда состоятся экзамены по географии и литературе. Математику будут сдавать 29 мая, русский язык – 3 июня. Последние экзамены пройдут 13 июня – в сдаче примут участие те, кто выбрал биологию и информатику.
Сегодня по всей Бурятии законодательно запрещена розничная продажа всей алкогольной продукции, в том числе пива.
В Улан-Удэ прозвенел «Последний звонок»: фоторепортаж
Общество, Фото:
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