В Улан-Удэ прозвенел «Последний звонок»: фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника прощания со школой



Сегодня, 23 мая Улан-Удэ прозвенел «Последний звонок». Торжественные линейки состоялись во всех школах города одновременно в 11 часов.



В этом году 11-й класс закончили 2 289 юных улан-удэнцев.



В прошлые годы нарядные выпускники (девочки в школьных передниках и с бантами) устраивали массовые гуляния на площади Советов. Сегодня подобного пока не наблюдается. Вместо этого подростков организованно повезли в Ацагат.



ЕГЭ у выпускников начинается 27 мая, когда состоятся экзамены по географии и литературе. Математику будут сдавать 29 мая, русский язык – 3 июня. Последние экзамены пройдут 13 июня – в сдаче примут участие те, кто выбрал биологию и информатику.



Сегодня по всей Бурятии законодательно запрещена розничная продажа всей алкогольной продукции, в том числе пива.



