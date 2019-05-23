В Иркутской области инвалидов 1 группы освободили от транспортного налога

Сейчас инвалиды, использующие кресла-коляски, вынуждены приобретать мощные автомобили



В Иркутской области инвалиды-колясочники и другие инвалиды 1 группы освобождены от уплаты транспортного налога. Такое решение принято 22 мая на сессии Законодательного Собрания региона. С инициативой внести указанные изменения в закон Иркутской области «О транспортном налоге» выступил мэр города Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Закон освобождает от уплаты транспортного налога инвалидов всех категорий в отношении ограниченного круга легковых автомобилей. Это легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно и легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно.



Дмитрий Бердников в связи с обращениями представителей регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» предложил региональному законодателю для инвалидов 1 группы увеличить показатели мощности двигателя автомобилей. Это касается легковых автомобилей с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя от 125 л.с. до 175 л.с. (128,7кВт) включительно.



– Выступая с инициативой данного законопроекта, предлагаю оказать поддержку прежде всего такой слабо защищенной социальной группе как инвалиды-колясочники. Эти граждане относятся к инвалидам I группы и им необходимы особые условия для передвижения по городу, – отметил в выступлении Дмитрий Бердников. – Инвалиды, использующие кресла-коляски, вынуждены приобретать автомобили, мощность двигателя которых превышает 125 л.с. Это обусловлено особенностями переоборудования автомобиля для ручного управления, а также габаритами автомобиля в случаях, когда осуществляется перевозка инвалида в кресле-коляске. Основным социально значимым последствием принятия проекта закона станет удовлетворение указанной актуальной потребности инвалидов I группы, обеспечение качественного улучшения их жизни в обществе.



Изменения в закон приняты большинством голосов без каких-либо поправок.



