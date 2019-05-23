В Улан-Удэ определили лучшую дружину юных пожарных

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

За звание лучших боролись команды 12 школ



21 мая в пожарно-спасательной части № 56 состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту «Горячие сердца» среди дружин юных пожарных Улан-Удэ. В соревнованиях приняли участие школьники из 12 школ. Всего в соревнованиях участвовали две возрастные группы – средняя (6-е и 7-е классы) и младшая (5-е классы), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



– Юные участники соревнования преодолевали эстафету, которая включала в себя 4 этапа: пожарный забор, бум, скоростной этап и боевое развёртывание рукавной линии с поражением мишени струей воды. Помимо этого, дети одевали боевую одежду пожарного на время, а также участвовали в викторине на знание правил пожарной безопасности, – рассказал главный судья соревнований подполковник внутренней службы в отставке Олег Романов.



По итогам забегов места распределились следующим образом:



Средняя группа:



1 место – команда «Сирена» МАОУ СОШ № 37;

2 место – МАОУ лингвистическая гимназия № 3;

3 место – команда «Водолей» МАОУ СОШ № 9.



Младшая группа:



1 место – команда «Огнеборцы» школа интернат №22 ОАО «РЖД»;

2 место – команда «Дозор» МАОУ СОШ № 54;

3 место – команда «Ребята с огоньком» МАОУ СОШ № 65.



Победителей наградили дипломами, кубками и сладкими призами. В дальнейшем тройка лидеров из средней возрастной группы представят Улан-Удэ на республиканских соревнованиях осенью 2019 года.

