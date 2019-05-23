В Улан-Удэ определили лучшую дружину юных пожарных

За звание лучших боролись команды 12 школ
21 мая в пожарно-спасательной части № 56 состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту «Горячие сердца» среди дружин юных пожарных Улан-Удэ. В соревнованиях приняли участие школьники из 12 школ. Всего в соревнованиях участвовали две возрастные группы – средняя (6-е и 7-е классы) и младшая (5-е классы), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
– Юные участники соревнования преодолевали эстафету, которая включала в себя 4 этапа: пожарный забор, бум, скоростной этап и боевое развёртывание рукавной линии с поражением мишени струей воды. Помимо этого, дети одевали боевую одежду пожарного на время, а также участвовали в викторине на знание правил пожарной безопасности, – рассказал главный судья соревнований подполковник внутренней службы в отставке Олег Романов.
По итогам забегов места распределились следующим образом:
Средняя группа:
1 место – команда «Сирена» МАОУ СОШ № 37;
2 место – МАОУ лингвистическая гимназия № 3;
3 место – команда «Водолей» МАОУ СОШ № 9.
Младшая группа:
1 место – команда «Огнеборцы» школа интернат №22 ОАО «РЖД»;
2 место – команда «Дозор» МАОУ СОШ № 54;
3 место – команда «Ребята с огоньком» МАОУ СОШ № 65.
Победителей наградили дипломами, кубками и сладкими призами. В дальнейшем тройка лидеров из средней возрастной группы представят Улан-Удэ на республиканских соревнованиях осенью 2019 года.
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Общество, Фото:
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