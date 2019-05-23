Молодёжь Бурятии приглашают на форум «#объединяяукрепляем»

На форуме состоится обучение от ведущих экспертов и тренеров в сфере межнациональных отношений



С 7 по 9 июня в Омске пройдёт международный форум межнационального согласия «#объединяяукрепляем». На форуме состоится обучение от ведущих экспертов и тренеров в сфере межнациональных отношений. Ожидаются гости из Германии и Казахстана.



В рамках форума будет презентован проект интенсивного развития в сфере межнациональных отношений «МЕЖ.НАЦ.АКСЕЛЕРАТОР», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил поддержку федеральных агентств по делам молодёжи и делам национальности, а также комитета по делам национальности Государственной Думы.



- Образовательная программа предусматривает обмен передовым опытом реализации проектов на федеральном и международном уровне с молодыми общественными лидерами. Количество участников проекта – свыше тысячи, на данный момент организаторами обрабатывается несколько сотен заявок на участие в акселераторе, - сообщает минспорта Бурятии.



Контактная информация – khapizov_ermek@mail.ru

