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Молодёжь Бурятии приглашают на форум «#объединяяукрепляем»

Молодёжь Бурятии приглашают на форум «#объединяяукрепляем»
Общество,  Фото:pixabay.com
На форуме состоится обучение от ведущих экспертов и тренеров в сфере межнациональных отношений

С 7 по 9 июня в Омске пройдёт международный форум межнационального согласия «#объединяяукрепляем». На форуме состоится обучение от ведущих экспертов и тренеров в сфере межнациональных отношений. Ожидаются гости из Германии и Казахстана.

В рамках форума будет презентован проект интенсивного развития в сфере межнациональных отношений «МЕЖ.НАЦ.АКСЕЛЕРАТОР», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил поддержку федеральных агентств по делам молодёжи и делам национальности, а также комитета по делам национальности Государственной Думы.

- Образовательная программа предусматривает обмен передовым опытом реализации проектов на федеральном и международном уровне с молодыми общественными лидерами. Количество участников проекта – свыше тысячи, на данный момент организаторами обрабатывается несколько сотен заявок на участие в акселераторе, - сообщает минспорта Бурятии.

Контактная информация – khapizov_ermek@mail.ru
форум молодежь
 
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