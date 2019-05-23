В Бурятии решат, как вдохнуть новую жизнь в сёла и малые города

Как привлечь активных граждан к развитию сельских территорий, обсудят на форуме «Сообщество» в Улан-Удэ
Как сообщал «Байкал-Daily», 30-31 мая в Улан-Удэ пройдёт форум Общественной палаты России «Сообщество».
Такие форумы проводятся в течение года в различных федеральных округах страны. Их цель – выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик. Форумная кампания стартовала 18 апреля в городе Махачкале. 17 мая форум прошёл во Владикавказе, с 30 по 31 мая пройдёт в Улан-Удэ, дальше – Архангельск, Белгород, Мичуринск и Москва.
Темой форума в Улан-Удэ станет «Сбережение народа. Национальные проекты: потенциал Сибири и Дальнего Востока».
В том числе сразу на двух площадках форума состоится дискуссия по теме развития сельских территорий
Во второй день форума пройдут секции «Развитие крестьянско-фермерских хозяйств как основы сельского благополучия» и «Вовлечение местных жителей в развитие сельских территорий».
Модераторами дискуссий выступят заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина и председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.
- Как сделать так, чтобы люди не уезжали из сёл и малых городов? Могут существовать разные идеи. Наша идея состоит в возрождении села. Надо признать, что все эти годы селу не уделяли должного внимания. И для наших регионов это особенно важно. Дальний Восток обладает огромными просторами, уникальными природными ресурсами и живописной природой. При этом наблюдается низкая плотность населения, неблагоприятные условия для ведения сельскохозяйственного производства и низкая обеспеченность социально-инженерной инфраструктурой, поэтому развитие села — это наш способ освоения территории, — считает Баир Бальжиров.
В числе возможных решений — активное включение граждан в развитие сельских поселений, в том числе молодёжи, считает Юлия Оглоблина.
- У нас не стоит задача любой ценой остановить отток молодежи из сел или малых городов. Нам нужно рассказать о возможностях, которые государство сегодня предлагает для поддержки тех, кто остался жить и работать на селе, — пояснила она.
По словам общественницы, в настоящее время подавляющая часть населения стремится жить в комфортных условиях, поэтому для постоянного места проживания молодежь часто выбирает крупные города.
- Это происходит потому, что существуют проблемы низкой информированности о механизмах государственных программ, отсутствия навыков создания и реализации проектов развития. Молодежь не знает, какие меры поддержки существуют, чтобы получать достойную заработную плату, иметь жилье и заниматься любимым делом там, где ты родился, — поделилась Оглоблина.
Участники круглых столов проанализируют в том числе направления государственной программы комплексного развития сельских территорий, которая должна быть утверждена до 1 июня.
Другой немаловажной проблемой для обсуждения на круглом столе станет тема дальневосточного гектара. Эта программа стала доступна жителям Бурятии после включения республики в состав Дальневосточного федерального округа.
По словам Баира Бальжирова, при реализации программы в Бурятии существует потенциальная угроза потери частных фермерских хозяйств: «В Бурятии, по общим подсчетам, существует более 2,5 тысячи хозяйств, которые необязательно могут быть юридически зарегистрированы. Например, фермер живет на гурте, однако документально на карте может оказаться, что территория свободна для получения так называемого дальневосточного гектара».
Регистрация на форум для участников и СМИ открыта на сайте форумсообщество.рф/улан-удэ
Форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.
По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.
К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.
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