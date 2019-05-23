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Директор Русского драмтеатра: «По большей части улан-удэнцы в театр не ходят»

Директор Русского драмтеатра: «По большей части улан-удэнцы в театр не ходят»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Пётр Степанов заявил, что театр имени Бестужева – «живой театр»

3 июля исполнится 10 лет с момента, как Русский драмтеатр имени Бестужева начал осваивать новое здание. История же самого театра начинается 22 декабря 1928 года, когда состоялся первый спектакль «Человек с портфелем». Об этом накануне на пресс-завтраке со СМИ напомнил директор театра Пётр Степанов, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

– Я побывал во многих театрах по стране, видел блестящие, видел умирающие, полуживые и почти мёртвые. И, абстрагируясь от увиденного, объективно оценивал: мы – живой театр, - заявил Пётр Степанов.

На вопрос, приходилось ли директору отказывать режиссёру в постановке, если смета была слишком большой, Петр Григорьевич ответил: «Нет, такого не было. За все годы моей службы в театре я ни разу не отказал, просто перед техсоветом я прошу режиссера, сценографа минимизироваться в расходах».

Самой дорогой постановкой, по словам директора, станет «Сказка странствий». Этот спектакль совместит элементы пластического театра, театра кукол, цирка, соединит в себе жанры стимпанка и фэнтэзи. Премьера состоится 21 и 22 июня.

Пётр Степанов посетовал, что Улан-Удэ – не театральный город.

– По количеству театров да, очень театральный город, но… я встречал людей, которые живут в Улан-Удэ и даже не знают, где находится наш театр. А спрашиваю у всех: «Когда ты последний раз был в театре?». Классический ответ «Хожу с детьми или внуками». Нет, а когда сам ходил? По большей части люди не ходят.

На вопрос, о том, сколько спектаклей было поставлено за 90 лет, Петр Григорьевич ответил: «Мы постараемся посчитать. Мы можем озвучить количество зрителей за 10 лет. С момента заезда в это здание и по сегодняшний день: 663 756 человек. Но в эту цифру входят только платные зрители, сюда не вошла наша благотворительная деятельность: это малоимущие, многодетные, военные, в каждую 3-я пятницу месяца бесплатно для пенсионеров, – это огромное количество людей, мы действительно живой организм».

Художественный руководитель Сергей Левицкий рассказал, что до конца года театр представит три спектакля большой формы, включая «Сказку странствий» и раскрыл некоторые подробности премьеры.

– «Сказка странствий» – эта история, где много текста, но мы часть переводим на язык тела и пластики. Хотелось сделать спектакль-шоу, где сделан акцент на динамике, быстрой смене декораций, пространств, костюмов. Там все должно меняться с бешеной скоростью. Поэтому если мы засидимся на тексте, мы сломаем ритм. Но текст будет, потому что именно он стал первоосновой того, почему я решил поставить эту пьесу. То, что говорит главный герой Орландо, нам, всему миру этого сейчас не хватает, этого понимания, этого открытия, которое он сделал, что все планеты и все мы – одно целое. Не может одно государство воевать с другим, потому что правое легкое не может воевать с левым, селезенка не может пытаться захватить часть желудка. Он думал, что, донеся это открытие до всего мира, мир поменяется, но он не поменялся, к сожалению, до сих пор. И мне кажется эту мысль, эту истину надо протранслировать с помощью этого спектакля.

Также Сергей Левицкий рассказал о предстоящих поездках:

– В июне состоится фестиваль современной драматургии во Владивостоке «Методрама», куда мы повезём эскиз 2015 года «Антитеррор» Андрея Васильева. Далее надеемся, что поедем на театральный фестиваль спектаклей для подростков «Крылья будущего» в Чите и на первый фестиваль дальневосточных театров в Хабаровске в сентябре. По большим гастролям не буду говорить, прорабатывается вопрос с Новокузнецком.


Русский драмтеатр
 
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