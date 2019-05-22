Сотрудники УФСИН Бурятии стали вторыми на чемпионате России

В Московской области с 15 по 18 мая проходил чемпионат ФСИН России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия



В командном зачёте в первой группе второе место завоевала команда УФСИН по Бурятии.



В церемонии закрытия чемпионата приняли участие начальник управления кадров ФСИН России Александр Пирогов, начальник УФСИН по Московской области Александр Ветров, начальник отдела организации служебно-боевой подготовки управления кадров ФСИН России Дмитрий Дмитриев. Они поздравили и наградили участников и победителей чемпионата.



За победу боролись около 500 сотрудников уголовно-исполнительной системы и курсантов высших учебных заведений ФСИН России из 64 регионов страны. Всего в соревнованиях приняла участие 71 команда.





