В Московской области с 15 по 18 мая проходил чемпионат ФСИН России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
В командном зачёте в первой группе второе место завоевала команда УФСИН по Бурятии.
В церемонии закрытия чемпионата приняли участие начальник управления кадров ФСИН России Александр Пирогов, начальник УФСИН по Московской области Александр Ветров, начальник отдела организации служебно-боевой подготовки управления кадров ФСИН России Дмитрий Дмитриев. Они поздравили и наградили участников и победителей чемпионата.
За победу боролись около 500 сотрудников уголовно-исполнительной системы и курсантов высших учебных заведений ФСИН России из 64 регионов страны. Всего в соревнованиях приняла участие 71 команда.
Сотрудники УФСИН Бурятии стали вторыми на чемпионате России
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