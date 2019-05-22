В Улан-Удэ комбинат школьного питания пожаловался на «Берёзку»

Жалоба поступила в УФАС



21 мая в Бурятское УФАС поступила жалоба МКП «Городской комбинат школьного питания» на действия детского оздоровительно-образовательного центра «Берёзка». Жалоба касалась запроса предложений на оказание услуги по организации горячего питания в период летних каникул 2019 года в детском лагере «Березка» в Улан-Удэ.



По мнению заявителя, заказчик в нарушение действующего законодательства РФ и положения о закупках неправомерно определил состав закупочной комиссии и победителя.



Рассмотрение жалобы состоится 30 мая, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



