Жалоба поступила в УФАС
21 мая в Бурятское УФАС поступила жалоба МКП «Городской комбинат школьного питания» на действия детского оздоровительно-образовательного центра «Берёзка». Жалоба касалась запроса предложений на оказание услуги по организации горячего питания в период летних каникул 2019 года в детском лагере «Березка» в Улан-Удэ.
По мнению заявителя, заказчик в нарушение действующего законодательства РФ и положения о закупках неправомерно определил состав закупочной комиссии и победителя.
Рассмотрение жалобы состоится 30 мая, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В Улан-Удэ комбинат школьного питания пожаловался на «Берёзку»
Общество, Фото:
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Жалоба поступила в УФАС
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