Соревнования в дисциплинах «Классика» и «Супер 1600» станут отборочным этапом Кубка России
С 25 по 26 мая в Чите в рамках открытого чемпионата Забайкальского края на трассе автокросса «Яблонька» пройдут соревнования по автомобильному спорту. Заявки на участие в соревнованиях подали более 40 спортсменов из Иркутска, Братска, Улан-Удэ, Читы и Шилки.
Соревнования проводятся для пяти зачётных групп:
Д2 «Классика» – заднеприводные легковые автомобили (проводится как второй отборочный этап Кубка России);
Д1 «SuperCars» – полноприводные легковые автомобили (проводится как второй этап открытого чемпионата Забайкальского края);
Д1А «Super 1600» – переднеприводные легковые автомобили (проводится как второй отборочный этап Кубка России);
Т1-2500 – полноприводные автомобили (проводится как второй этап открытого чемпионата Забайкальского края);
Т4/3 – грузовые автомобили (проводится как второй этап открытого чемпионата Забайкальского края).
В командном зачёте будет разыгран Кубок главы городского округа «Город Чита».
Расписание соревнований
25 мая (суббота)
9:00 – 10:00 – административная, техническая проверка автомобилей, медицинский контроль.
10:50 – 12:30 – свободные тренировки, хронометрируемые заезды всех зачетных групп.
13:00 – 14:00 – перерыв на обед.
14:00 – 16:00 – отборочные заезды всех зачётных групп (полуфиналы).
26 мая (воскресенье)
10:00 – 11:00 – техническая проверка автомобилей, медицинский контроль.
12:00 – торжественное открытие соревнований, парад участников.
12:30 – 16:00 – финальные заезды автомобилей всех зачётных групп.
16:00 – 17:30 – подведение итогов.
17:30 – награждение победителей, официальное закрытие соревнований.
18:00 – пресс-конференция с участниками соревнований.
В Чите пройдёт Кубок по автокроссу
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