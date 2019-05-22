В Чите пройдёт Кубок по автокроссу

Соревнования в дисциплинах «Классика» и «Супер 1600» станут отборочным этапом Кубка России



С 25 по 26 мая в Чите в рамках открытого чемпионата Забайкальского края на трассе автокросса «Яблонька» пройдут соревнования по автомобильному спорту. Заявки на участие в соревнованиях подали более 40 спортсменов из Иркутска, Братска, Улан-Удэ, Читы и Шилки.



Соревнования проводятся для пяти зачётных групп:

Д2 «Классика» – заднеприводные легковые автомобили (проводится как второй отборочный этап Кубка России);

Д1 «SuperCars» – полноприводные легковые автомобили (проводится как второй этап открытого чемпионата Забайкальского края);

Д1А «Super 1600» – переднеприводные легковые автомобили (проводится как второй отборочный этап Кубка России);

Т1-2500 – полноприводные автомобили (проводится как второй этап открытого чемпионата Забайкальского края);

Т4/3 – грузовые автомобили (проводится как второй этап открытого чемпионата Забайкальского края).



В командном зачёте будет разыгран Кубок главы городского округа «Город Чита».



Расписание соревнований



25 мая (суббота)

9:00 – 10:00 – административная, техническая проверка автомобилей, медицинский контроль.

10:50 – 12:30 – свободные тренировки, хронометрируемые заезды всех зачетных групп.

13:00 – 14:00 – перерыв на обед.

14:00 – 16:00 – отборочные заезды всех зачётных групп (полуфиналы).



26 мая (воскресенье)

10:00 – 11:00 – техническая проверка автомобилей, медицинский контроль.

12:00 – торжественное открытие соревнований, парад участников.

12:30 – 16:00 – финальные заезды автомобилей всех зачётных групп.

16:00 – 17:30 – подведение итогов.

17:30 – награждение победителей, официальное закрытие соревнований.

18:00 – пресс-конференция с участниками соревнований.

