Иркутянки стали первыми по пауэрлифтингу

Медали они выиграли на чемпионате России среди слабовидящих в Брянске



Иркутские спортсменки Кристина Арсентьева и Светлана Ахметова успешно выступили на чемпионате России по пауэрлифтингу (спорт слепых), который с 16 по 20 мая проходил в Брянске. Среди женщин представительницы Приангарья заняли первое командное место.



Кристина Арсентьева в весовой категории 75 кг победила среди женщин и юниорок, в абсолютном зачёте она стала второй. Результат Кристины в сумме троеборья составил 360 кг, из них в приседаниях спортсменка набрала 120 кг, в жиме лежа – 75 кг, в тяге – 165 кг.



Светлана Ахметова в весовой категории 82,5 кг завоевала золотую медаль, показав результат в сумме троеборья 360 кг. Из них в приседаниях её результат составил 130 кг, в жиме лежа – 85 кг, в тяге – 145 кг. В абсолютном зачёте Светлана заняла третье место, сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

