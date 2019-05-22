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Иркутские велогонщицы стали призёрами первенства России

Иркутские велогонщицы стали призёрами первенства России
Общество,  Фото:pixabay.com
В Майкопе юниорки боролись за медали в индивидуальной горной гонке на 10 км

Спортсменки Иркутской области Дарья Бунеева и Валерия Козлова стали призёрами первенства России по велоспорту-шоссе в индивидуальной горной гонке на 10 км среди юниорок. Соревнования прошли 21 мая в Майкопе.

Кандидат в мастера спорта Дарья Бунеева выиграла серебряную медаль, уступив лидеру индивидуальной гонки из Санкт-Петербурга всего 11 сотых секунды. Гонщица преодолела сложнейшую трассу соревнований за 41 минуту 20 секунд. Дарья тренируется в Усолье-Сибирском под руководством Игоря Грицких.

Бронзовую медаль гонки завоевала кандидат в мастера спорта Валерия Козлова с результатом 41 минута 47 секунд. На протяжении восьми лет спортсменка из Шелехова занимается у тренера Владимира Бурмистрова.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, по итогам соревнований спортсменки включены в состав юниорской сборной команды России. Впереди у велогонщиков старты на чемпионате и первенстве России в олимпийских видах, которые пройдут с 25 мая по 30 июня в Белгороде.
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