В Подмосковье состоялись чемпионат и первенство России по скоростному бегу на роликовых коньках
Спортсмены Иркутской области завоевали 55 медалей на чемпионате и первенстве России по скоростному бегу на роликовых коньках, которые 18-19 мая проходили в конькобежном центре «Коломна». В соревнованиях приняли участие около 300 человек из более 10 регионов страны.
В копилке спортсменов из Иркутска и Ангарска 20 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. Соревнования проводились среди юношей и девушек 11-12 и 13-14 лет, юниоров и юниорок 15-16 и 17-18 лет, а также мужчин и женщин 19-39 лет и 40 лет и старше.
На дистанциях 300 метров медали высшей пробы выиграли Кира Шеповалова, Кирилл Батюшкин и Николай Аникин. На 100-метровой дистанции победили Кирилл Батюшкин и Алексей Клешнин. На дистанции 1000 метров первые места заняли Кира Шеповалова, Валерия Шарапова, Василиса Ломова, Кирилл Батюшкин, Алексей Клешнин и Николай Аникин.
На дистанциях 500 и 3000 метров победу одержали Василиса Ломова и Николай Аникин. Золотые медали на 500-метровой дистанции завоевали Кира Шеповалова и Кирилл Батюшкин. На дистанции 3000 метров первыми финишировали Василиса Брюханова, Кирилл Петров и Алексей Клешнин.
В рамках соревнований состоялись старты для девочек и мальчиков в возрасте 6-8 лет и 9-10 лет, где спортсмены Иркутской области также успешно выступили, значительно опередив другие регионы по количеству наград, сообщает пресс-служба областного Минспорта.
Иркутские роллеры привезли 55 медалей
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