Иркутск взял на Всероссийском фестивале 9 призовых мест

В Перми закончилась «Российская студенческая весна»



Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» прошёл в Перми в 27-ой раз. Он собрал около 3000 участников из 77 регионов нашей страны. Иркутскую область представила команда в составе 79 человек из ИРНИТУ, ИрГУПС, ИГМУ, ИрГАУ, Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф.Шопена, Иркутского областного колледжа культуры. Впервые делегация региона поехала на фестиваль таким большим составом.



Ребята показали себя в творческих конкурсах по основным направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика» и «Видео», побив собственный рекорд по числу наград. В копилке области девять призовых мест, причём из них четыре первых места. В общем зачёте Иркутская область расположилась на 12 месте.



Лауреатами первой степени в направлении «Танцевальное» стали: школа современной хореографии «ШАГИ» (ИРНИТУ); студия современного танца «Гольфстрим» (Иркутский областной колледж культуры); студент, артист балета Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Максим Бородаенко; мужской состав Народного ансамбля русской песни «Калина» (ИРНИТУ). Выступления артистов оценивало жюри танцевального направления, в состав которого в этом году вошли хореограф и танцевальный продюсер Артемий Манукян, хореограф, актёр и режиссёр Егор Дружинин, педагог-хореограф Елизавета Дружинина, режиссёр-хореограф Татьяна Малахова.



Лауреатами второй степени в направлении «Оригинальный жанр» признана студия этнической перкуссии «Этнобит» (ИРНИТУ). Лауреаты третьей степени в направлении «Оригинальный жанр» – танцевальный коллектив «Движение» (Иркутский государственный университет путей сообщения), в направлении «Театральное» – Андрей Якутин (Иркутский государственный медицинский университет), в направлении «Музыкальное» – Мария Ерган (Областной музыкальный колледж им. Ф. Шопена). Максим Бородаенко и народный ансамбль русской песни «Калина» вошли в состав артистов, которые выступили на гала-концерте.



Следующий фестиваль пройдет в 2020 году. Место его проведения будет названо на «Студенческой весне стран БРИКС и ШОС», которая состоится в Ставрополе в июне. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя министра по молодёжной политике региона Артёма Миронова.

