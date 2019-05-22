В Бурятии прошёл Чемпионат по дуэльной стрельбе

В соревнованиях также приняли участие приангарские и забайкальские спортсмены



На выходных в Бурятии состоялся республиканский Чемпионат по дуэльной стрельбе памяти героя СССР Жамбыла Тулаева. В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов «дуэлянтов» из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.



Также впервые были проведены полноценные соревнования среди юниоров. Состязаться приехали юнармейцы Тункинского района, родины легендарного снайпера Тулаева, и спортсмены из Улан-Удэ.



Перед спортсменами выступили почётные гости чемпионата – чемпион мира среди профессионалов по боксу Руслан Проводников, министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов и сын героя СССР Владимир Жамбылович Тулаев.



Победителем среди юниоров стал Константин Третьяков из улан-удэнской школы № 7, представитель Федерации всестилевого каратэ. Среди девушек чемпионом стала стрелок Федерации практической стрельбы Иркутской области Ольга Барейша.



В самой зрелищной категории «Командная эстафета» победила команда Федерации практической стрельбы Бурятии. Серебро у Федерации практической стрельбы Забайкальского края, сообщает пресс-служба республиканского Минспорта.



