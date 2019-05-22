В МВД Бурятии выберут лучших писателей

МВД по Бурятии объявило о начале приёма стихов и прозы для участия в литературном конкурсе «Доброе слово»
Конкурс проводится с 2008 года и уже стал традиционным. Участие в нем принимают сотрудники полиции, ветераны МВД и члены их семей.
Творческое состязание проводится в пяти номинациях: «Роман (повесть), «Рассказ», «Поэма (стихотворение)», «Моя полиция (поэзия), «Моя полиция (проза)», «Детективная проза». В рамках мероприятий, посвящённых 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, отдельное внимание будет уделено литературным произведениям на соответствующую тематику.
В каждой номинации могут быть рассмотрены не более пяти произведений одного автора. При их оценке учитываются уровень авторского мастерства и художественные достоинства конкурсных работ.
Заявки на участие вместе с текстами произведений принимаются до 14 июня сотрудниками управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия (e-mail: aaltanova@mvd.ru). Также необходимо предоставить биографическо-творческую справку об авторе и портретное фото.
Лучшие работы будут направлены в МВД России для участия в заключительном этапе творческого состязания.
Адрес УРЛС МВД по Республике Бурятия: 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 14, каб. 104, 106 тел. 8(3012)29-24-50.
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