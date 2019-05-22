11 спортсменов в Улан-Удэ получили звания кандидата в мастера спорта

Это тхэквондисты и гимнастки
Приказом министерства спорта и молодёжной политики Бурятии от 16 мая 2019 года 11 спортсменам спортивной школы №3 Улан-Удэ присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».
Тхэквондо
- Киселеву Константину, 2005 г.р.
- Меликову Самиру, 2004 г.р.
- Смирнов Иван. 2003 г.
- Цыбикжапову Никите, 2003 г.р.
Художественная гимнастика
- Кутах Дарье, 2005 г.р.
- Николаевой Александре, 2005 г.р.
- Дорошкевич Екатерине, 2006 г.р.
- Патрахиной Виктории, 2006 г.р
- Куренковой Совье, 2006 г.р.
- Гусевой Юлии, 2006 г.р.
- Сайфуллиной Яне, 2006 г.р.
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