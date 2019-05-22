11 спортсменов в Улан-Удэ получили звания кандидата в мастера спорта

Приказом министерства спорта и молодёжной политики Бурятии от 16 мая 2019 года 11 спортсменам спортивной школы №3 Улан-Удэ присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».

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