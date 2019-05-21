Причастие приняли 15 осуждённых
В исправительной колонии №2 состоялась божественная литургия. Православное богослужение провёл клирик Свято-Одигитриевского собора Улан-Удэ Бурятской митрополии иерей Антоний Хинганский. Литургия прошла в храме Святых апостолов Петра и Павла. В Таинстве исповеди и причастия приняло участие 15 осуждённых.
После отец Антоний возглавил пасхальный крестный ход, на котором прихожане при пении праздничных песнопений обошли территорию жилой зоны учреждения.
В завершение мероприятия состоялось подведение итогов конкурса рисунков и стенгазет среди осуждённых на православную тематику, сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В колонии Улан-Удэ состоялся крестный ход
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