Движение на трассе Улан-Удэ-Романовка-Чита частично возобновлено
20 мая на пострадавшей от пучинообразования региональной трассе Улан-Удэ-Романовка-Чита (км 361-км 383) открыли одностороннее движение. Над устранением пучинообразования продолжает работать спецтехника.
Как сообщили в минтрансе Бурятии, по состоянию на 21 мая отсыпано 5700 м3 грунта.
- 20 мая в 18:00 на участке автодороги Улан-Удэ-Романовка-Чита с км 361 по км 383 открыто одностороннее движение. Продолжаются работы по засыпке пучинистых участков. Режим ЧС пока не снят, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта.
По данным ГКУ «Бурятрегионавтодор», на пострадавшем участке задействовано 20 рабочих и спецтехника - экскаватор, семь самосвалов КамАЗ и автогрейдер. После капитальной засыпки пучин на км 506-523 дополнительно будут проводиться работы. Из-за обильных осадков в виде дождя и мокрого снега 19 мая наблюдались выходы воды на проезжую часть автодороги на км 511, 513, 457, 462, 465, 478, 486.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников провёл выездное совещание на региональной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита, на которой введён режим ЧС из-за пучинообразования на трассе. Зампред поручил выделить на работы по устранению пучинообразования 7,4 миллионов рублей.
На дороге с пучинами в Бурятии открыли одностороннее движение
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