День города в Чите отметят около 50 мероприятиями

Общество, Фото: Пресс-служба Администрации городского округа «Город Чита»

Основные празднества пройдут 26 мая на площади Ленина



В Чите начались праздничные мероприятия, посвященные дню города. По информации Администрации города в течение недели пройдут около 50 мероприятий.



С 20 по 24 мая на Стадионе «Титовский» пройдёт Кубок города Читы по русской лапте.



21 мая в концертном зале Театра песни и танца «Забайкалье» состоится церемония вручения стипендий главы Читы студентам и аспирантам. 22 мая там же пройдёт торжественный приём почётных граждан.



23 мая на площади имени Ленина высадится молодёжный экологический десант «Чита – это наш с тобой город!»



24 мая в концертном зале «Забайкальских узоров» состоится праздничный концерт детского творчества. У памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому пройдёт церемония возложения цветов.



24 и 25 мая пройдут Кубок Главы городского округа по плаванию и Кубок Главы городского округа по картингу.



С 24 по 26 мая на озере Кенон состоится Кубок города Читы по судомодельному спорту.



25 мая будет насыщенным днём. В этот день пройдут Всероссийская акция «Единый день велопарадов в России», соревнования по маунтинбайку и Кубок Главы городского округа по конному спорту. В парке отдыха «Коллективный труд» высадят аллею молодой семьи. На площади имени Ленина в 12:30 начнётся фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» и фестиваль национальной кухни. В МСК «Шахтёр» пройдёт праздничная спортивно-развлекательная программа «Тебе, мой город!», на открытой площадке культурно-досугового центра «Мир» – игровая программа «Я люблю свой город», в культурно-досуговом центре «Юность» – концертно-игровая программа для детей «Я люблю свой солнечный город», в ледовом дворце «Чароит» – спортивная праздничная программа. А в Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундстрема состоится праздничный концерт.



С 25 по 26 мая зал МБУСШОР №2 примет открытый Кубок Главы городского округа по смешанным боевым единоборствам ММА, а на трассе Р-436 пройдут соревнования по автомобильному спорту.



Ещё больше мероприятий будет 26 мая. У памятника «Первопроходцам Забайкалья Петру Бекетову состоится возложение венков и цветов. На площадь им. Ленина с 10:00 начнутся основные мероприятия. Вначале горожан и гостей столицы поздравят официальные лица, затем состоится театрализованное представление и вручение наград. Также пройдёт шествие трудовых коллективов. В 19:00 на площади стартует вечерняя программа с участием молодёжных и профессиональных коллективов города. В 21:00 там же выступят группы «Комиссар» и «Луксор». А в 23:00 всё завершится праздничным фейерверком.



В этот же день на акции «Зелёный город» высадят кустарники и деревья у мемориалов «Боевая и трудовая слава забайкальцев» и «Воинам, павшим в боях на р. Халхин-Гол», в парке Энергетиков, в парке у памятника «Железнодорожникам Забайкалья за вклад в Великую Победу», на открытой площадке Забайкальской краевой филармонии. На аллее площади им. Ленина с 13:00 можно посетить выставки «Удивительное Забайкалье» и работ декоративно-прикладного искусства. На улице Чайковского пройдёт общественный проект «Улица спортивная». Там посоревнуются в чемпионате силового экстрима «Настоящий сибиряк» и покажут альтернативные виды спорта.



Также в воскресенье на различных площадках города ожидаются концертно-развлекательная программа для детей «Солнечный круг», праздничная программа «Семейный выходной», патриотическая площадка, казачья площадка, концертно-развлекательная программа «Я люблю свой город!», квест «Горгород», праздничная программа «Цвети, Чита!», праздничный концерт конкурса талантов «Подарок любимому городу», молодёжное городское караоке, матч 1/8 Кубка России по регби между командами «Университет (г. Чита) и «Красный Яр» (г. Красноярск), праздничная программа «Любимому городу», проведение мастер-классов по стрельбе из лука, концерт детских творческих коллективов «Солнечная Чита», ретро-площадка в «Музыкальной беседке», праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России, праздничный концерт Ансамбля песни и танца Дома офицеров «Тебе, родной город», открытие 10-го танцевального сезона «В кругу друзей» и многое другое.

