21 Мая

Популярное

День города в Чите отметят около 50 мероприятиями

День города в Чите отметят около 50 мероприятиями
Общество,  Фото:Пресс-служба Администрации городского округа «Город Чита»
Основные празднества пройдут 26 мая на площади Ленина

В Чите начались праздничные мероприятия, посвященные дню города. По информации Администрации города в течение недели пройдут около 50 мероприятий.

С 20 по 24 мая на Стадионе «Титовский» пройдёт Кубок города Читы по русской лапте.

21 мая в концертном зале Театра песни и танца «Забайкалье» состоится церемония вручения стипендий главы Читы студентам и аспирантам. 22 мая там же пройдёт торжественный приём почётных граждан.

23 мая на площади имени Ленина высадится молодёжный экологический десант «Чита – это наш с тобой город!»

24 мая в концертном зале «Забайкальских узоров» состоится праздничный концерт детского творчества. У памятника Н. Н. Муравьеву-Амурскому пройдёт церемония возложения цветов.

24 и 25 мая пройдут Кубок Главы городского округа по плаванию и Кубок Главы городского округа по картингу.

С 24 по 26 мая на озере Кенон состоится Кубок города Читы по судомодельному спорту.

25 мая будет насыщенным днём. В этот день пройдут Всероссийская акция «Единый день велопарадов в России», соревнования по маунтинбайку и Кубок Главы городского округа по конному спорту. В парке отдыха «Коллективный труд» высадят аллею молодой семьи. На площади имени Ленина в 12:30 начнётся фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» и фестиваль национальной кухни. В МСК «Шахтёр» пройдёт праздничная спортивно-развлекательная программа «Тебе, мой город!», на открытой площадке культурно-досугового центра «Мир» – игровая программа «Я люблю свой город», в культурно-досуговом центре «Юность» – концертно-игровая программа для детей «Я люблю свой солнечный город», в ледовом дворце «Чароит» – спортивная праздничная программа. А в Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундстрема состоится праздничный концерт.

С 25 по 26 мая зал МБУСШОР №2 примет открытый Кубок Главы городского округа по смешанным боевым единоборствам ММА, а на трассе Р-436 пройдут соревнования по автомобильному спорту.

Ещё больше мероприятий будет 26 мая. У памятника «Первопроходцам Забайкалья Петру Бекетову состоится возложение венков и цветов. На площадь им. Ленина с 10:00 начнутся основные мероприятия. Вначале горожан и гостей столицы поздравят официальные лица, затем состоится театрализованное представление и вручение наград. Также пройдёт шествие трудовых коллективов. В 19:00 на площади стартует вечерняя программа с участием молодёжных и профессиональных коллективов города. В 21:00 там же выступят группы «Комиссар» и «Луксор». А в 23:00 всё завершится праздничным фейерверком.

В этот же день на акции «Зелёный город» высадят кустарники и деревья у мемориалов «Боевая и трудовая слава забайкальцев» и «Воинам, павшим в боях на р. Халхин-Гол», в парке Энергетиков, в парке у памятника «Железнодорожникам Забайкалья за вклад в Великую Победу», на открытой площадке Забайкальской краевой филармонии. На аллее площади им. Ленина с 13:00 можно посетить выставки «Удивительное Забайкалье» и работ декоративно-прикладного искусства. На улице Чайковского пройдёт общественный проект «Улица спортивная». Там посоревнуются в чемпионате силового экстрима «Настоящий сибиряк» и покажут альтернативные виды спорта.

Также в воскресенье на различных площадках города ожидаются концертно-развлекательная программа для детей «Солнечный круг», праздничная программа «Семейный выходной», патриотическая площадка, казачья площадка, концертно-развлекательная программа «Я люблю свой город!», квест «Горгород», праздничная программа «Цвети, Чита!», праздничный концерт конкурса талантов «Подарок любимому городу», молодёжное городское караоке, матч 1/8 Кубка России по регби между командами «Университет (г. Чита) и «Красный Яр» (г. Красноярск), праздничная программа «Любимому городу», проведение мастер-классов по стрельбе из лука, концерт детских творческих коллективов «Солнечная Чита», ретро-площадка в «Музыкальной беседке», праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России, праздничный концерт Ансамбля песни и танца Дома офицеров «Тебе, родной город», открытие 10-го танцевального сезона «В кругу друзей» и многое другое.
день города Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальский спектакль победил на фестивале кукол
Забайкальский спектакль победил на фестивале кукол
Общество, 21.05.2019
Он стал лучшей режиссёрской работой на межрегиональном фестивале в Якутии
Братчанин выиграл пять схваток из шести в Кубке Европы
Братчанин выиграл пять схваток из шести в Кубке Европы
Общество, 21.05.2019
Дзюдоист вернулся из Польши в Братск с медалью
Троих иркутян наградили «Горячим сердцем»
Троих иркутян наградили «Горячим сердцем»
Общество, 21.05.2019
Почётный знак они получили за спасение людей на водоёмах
В Бурятии определился чемпион по шашкам
В Бурятии определился чемпион по шашкам
Общество, 21.05.2019
В прошедшие выходные в Кижинге прошёл Чемпионат РБ по русским шашкам среди сельских спортсменов
День города в Чите отметят около 50 мероприятиями
День города в Чите отметят около 50 мероприятиями
Общество, 21.05.2019
Основные празднества пройдут 26 мая на площади Ленина
Одарённым детям Приангарья дали по 24 000 рублей
Одарённым детям Приангарья дали по 24 000 рублей
Общество, 21.05.2019
Всего на стипендиатов из областного бюджета было выделено 1,44 млн. рублей
Создатель лучшего рисунка поедет в Крым
Создатель лучшего рисунка поедет в Крым
Общество, 21.05.2019
В Бурятии продолжается приём работ на Всероссийский конкурс рисунков и сочинений
В Чите ограничат движение машин на День города
В Чите ограничат движение машин на День города
Общество, 21.05.2019
Ограничения продлятся два дня – 25 и 26 мая
Стрелки из Бурятии завоевали медали на Чемпионате
Стрелки из Бурятии завоевали медали на Чемпионате
Общество, 21.05.2019
Медали они получили как в личном, так и в командном первенствах
Монголы выиграли Байкальский конкурс вокалистов
Монголы выиграли Байкальский конкурс вокалистов
Общество, 21.05.2019
С 18 по 20 мая в Улан-Удэ своё мастерство показали 59 исполнителей из России, Монголии, Китая и Кореи
В Улан-Удэ вдоль дороги встали «Живые знаки»
В Улан-Удэ вдоль дороги встали «Живые знаки»
Общество, 21.05.2019
Инсталляция школьников напомнила водителям о безопасности детей на дороге
В аэропорт «Байкал» пустили общественный транспорт
В аэропорт «Байкал» пустили общественный транспорт
Общество, 21.05.2019
Двум маршрутам было отдано поручение в обязательном порядке заезжать на площадь аэропорта
В колонии Улан-Удэ состоялся крестный ход
В колонии Улан-Удэ состоялся крестный ход
Общество, 21.05.2019
Причастие приняли 15 осуждённых
В Бурятии в фотоловушку попали медвежата
В Бурятии в фотоловушку попали медвежата
Общество, 21.05.2019
Специалисты заповедника опубликовали видеозапись с камеры

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^