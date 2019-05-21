В Улан-Удэ родился детёныш яка

В Этнографическом музее народов Забайкалья в «живом уголке» очередное пополнение – здесь родился детёныш яка.
- Появился малыш - як. Ему от роду три дня, но он уже проявляет самостоятельность, убегает от мамы и пытается знакомиться с посетителями. Особенно его тянет к малышам, которые уже окрестили его Снежком, - отмечают в музее.
Представители Этнографического музея опубликовали снимки, на которых малыш запечатлён вместе со своей мамой.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля в Этнографическом музее народов Забайкалья у молодой верблюдицы Жемчужины появился на свет малыш.
Кроме того, в апреле здесь появились два медвежонка - брат с сестрой. Животных полицейские изъяли в одной из гостиниц Советского района Улан-Удэ. Их хозяином был владелец гостиницы. Гражданин был привлечён сотрудниками Бурприроднадзора к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.11 КоАП за пользование объектами животного мира без разрешения. Стражи порядка устанавливают, как медвежата оказались в гостинице.
Малыши перенесли серьёзный стресс, работники музея откармливали их детской смесью. Они находятся здесь временно, пока идёт следствие. Потом им подыщут место постоянного проживания.