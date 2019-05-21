Удан-удэнец через суд выписал из квартиры внучку

С 2001 года она не жила в его квартире



Житель Улан-Удэ обратился в суд, чтобы разрешить спор о квартире со своей внучкой.



С июня 2001 года внучка фактически не жила в этой квартире. Для получения социальных льгот мужчина просил снять внучку с регистрационного учёта.



В суде выяснилось, что внучка прописана в квартире, но не живёт там, поскольку 18 лет назад уехала учиться в Москву, а сейчас вышла замуж и живёт в Курской области.



- Суд признал внучку утратившей право пользования спорным жилым помещением. Решение является основанием для снятия ответчика с регистрационного учёта, – сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.



Решение не вступило в законную силу.

