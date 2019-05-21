21 Мая

20 Мая

Популярное

Удан-удэнец через суд выписал из квартиры внучку

Удан-удэнец через суд выписал из квартиры внучку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 2001 года она не жила в его квартире

Житель Улан-Удэ обратился в суд, чтобы разрешить спор о квартире со своей внучкой.

С июня 2001 года внучка фактически не жила в этой квартире. Для получения социальных льгот мужчина просил снять внучку с регистрационного учёта.

В суде выяснилось, что внучка прописана в квартире, но не живёт там, поскольку 18 лет назад уехала учиться в Москву, а сейчас вышла замуж и живёт в Курской области.

- Суд признал внучку утратившей право пользования спорным жилым помещением. Решение является основанием для снятия ответчика с регистрационного учёта, – сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Решение не вступило в законную силу.
суд жилье
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В колонии Улан-Удэ состоялся крестный ход
В колонии Улан-Удэ состоялся крестный ход
Общество, 21.05.2019
Причастие приняли 15 осуждённых
В Бурятии в фотоловушку попали медвежата
В Бурятии в фотоловушку попали медвежата
Общество, 21.05.2019
Специалисты заповедника опубликовали видеозапись с камеры
На дороге с пучинами в Бурятии открыли одностороннее движение
На дороге с пучинами в Бурятии открыли одностороннее движение
Общество, 21.05.2019
Движение на трассе Улан-Удэ-Романовка-Чита частично возобновлено
В Улан-Удэ родился детёныш яка
В Улан-Удэ родился детёныш яка
Общество, 21.05.2019
Малыш уже проявляет самостоятельность и пытается знакомиться с посетителями
Жители Бурятии предпочитают жаловаться властям «Вконтакте»
Жители Бурятии предпочитают жаловаться властям «Вконтакте»
Общество, 21.05.2019
На втором месте с колоссальным отставанием Instagram
Удан-удэнец через суд выписал из квартиры внучку
Удан-удэнец через суд выписал из квартиры внучку
Общество, 21.05.2019
С 2001 года она не жила в его квартире
135 тонн макулатуры собрали на акции в Иркутской области
135 тонн макулатуры собрали на акции в Иркутской области
Общество, 21.05.2019
Участие в экологическом конкурсе приняли 63 образовательных учреждения региона
В Улан-Удэ школьники соревновались в пожарно-прикладном спорте
В Улан-Удэ школьники соревновались в пожарно-прикладном спорте
Общество, 21.05.2019
Всего в соревнованиях приняло участие 12 школ
В Улан-Удэ ищут сотрудников для новых детских садов
В Улан-Удэ ищут сотрудников для новых детских садов
Общество, 21.05.2019
В дошкольные учреждения требуются воспитатели, швеи-кастелянши, логопеды, повара и другие работники
Руслан Проводников пообещал приезжать на состязания в Улан-Удэ каждый год
Руслан Проводников пообещал приезжать на состязания в Улан-Удэ каждый год
Общество, 21.05.2019
В Улан-Удэ в школе бокса имени Руслана Проводникова прошли первые соревнования  
В Бурятии пройдёт конкурс «Я в гости к Пушкину спешу…»
В Бурятии пройдёт конкурс «Я в гости к Пушкину спешу…»
Общество, 21.05.2019
Участникам предлагается прочитать стихотворение, отрывок из произведения Александра Пушкина на русском или бурятском языках
В финале чемпионата Бурятии по баскетболу сошлись «Лара» и ОМОН
В финале чемпионата Бурятии по баскетболу сошлись «Лара» и ОМОН
Общество, 21.05.2019
Прошедшие в Улан-Удэ соревнования собрали на площадке спортивного зала «People's Park» более 100 спортсменов из 11 команд республики
200 человек в Бурятии обменяли мусор на подарки
200 человек в Бурятии обменяли мусор на подарки
Общество, 21.05.2019
Они доставили около 500 мешков упакованного мусора на контрольно-пропускной пункт Забайкальского национального парка
На улице Улан-Удэ пройдёт квест-игра
На улице Улан-Удэ пройдёт квест-игра
Общество, 21.05.2019
Она будет организована в пятницу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^