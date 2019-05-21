С 2001 года она не жила в его квартире
Житель Улан-Удэ обратился в суд, чтобы разрешить спор о квартире со своей внучкой.
С июня 2001 года внучка фактически не жила в этой квартире. Для получения социальных льгот мужчина просил снять внучку с регистрационного учёта.
В суде выяснилось, что внучка прописана в квартире, но не живёт там, поскольку 18 лет назад уехала учиться в Москву, а сейчас вышла замуж и живёт в Курской области.
- Суд признал внучку утратившей право пользования спорным жилым помещением. Решение является основанием для снятия ответчика с регистрационного учёта, – сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.
Решение не вступило в законную силу.
Удан-удэнец через суд выписал из квартиры внучку
Общество, Фото:
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